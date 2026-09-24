Bukit Podomoro Jakarta Harrington, Hunian Eksklusif untuk Menikmati Hidup Premium di Jaktim

jpnn.com, JAKARTA - Bukit Podomoro Jakarta menghadirkan Harrington, tipe hunian premium terbaru yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan keluarga modern akan ruang yang lebih luas, privasi yang lebih tinggi, serta kualitas hidup yang makin berkelas di Jakarta Timur.

Peluncuran Harrington menjadi bagian dari komitmen Bukit Podomoro Jakarta dalam menghadirkan kawasan hunian premium yang berkualitas dan memiliki prospek jangka panjang.

Komitmen tersebut turut tercermin dari keterlibatan Hankyu Hanshin Properties Corp., perusahaan properti multinasional asal Jepang, sebagai mitra strategis dalam pengembangan Bukit Podomoro Jakarta. Kerja sama ini melanjutkan kolaborasi yang telah beberapa kali terjalin sebelumnya dengan Agung Podomoro Land.

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Keterlibatan Hankyu Hanshin Properties Corp. mencerminkan tingginya kepercayaan investor internasional terhadap rekam jejak, tata kelola, serta prospek pengembangan Bukit Podomoro Jakarta. Kepercayaan tersebut sekaligus memperkuat visi keberlanjutan kawasan untuk terus tumbuh sebagai kawasan hunian premium di Jakarta Timur.

Head of Marketing and Sales PT Agung Podomoro Land Tbk Inge Kosasih mengatakan kepercayaan yang kembali diberikan Hankyu Hanshin mencerminkan keyakinan terhadap kualitas pengembangan Bukit Podomoro Jakarta sekaligus memperkuat optimisme terhadap prospek kawasan sebagai hunian premium di Jakarta Timur.

"Dalam memilih hunian premium, masyarakat kini tidak hanya mempertimbangkan desain, fasilitas, maupun lokasi, tetapi juga kredibilitas pengembang serta prospek pengembangan kawasan. Melalui Harrington, kami ingin menghadirkan hunian yang tidak hanya nyaman untuk ditinggali, tetapi juga memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa mereka memiliki aset yang dikembangkan dengan kualitas dan visi jangka panjang," ujar Inge.

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Dirancang sebagai rumah paling eksklusif di kawasan, Harrington menawarkan ruang yang lebih luas, privasi yang lebih tinggi, serta pengalaman tinggal premium bagi keluarga modern. Harrington dihadirkan dalam jumlah sangat terbatas, hanya 18 unit. Setiap unit berdiri di atas lahan 10 x 15 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 264 meter persegi yang terbagi dalam tiga lantai.

Di dalamnya, penghuni dapat menikmati lima kamar tidur, lima kamar mandi, dua ruang keluarga, private lift, serta dua taman pribadi. Komposisi ruang ini dirancang untuk menghadirkan keseimbangan antara kehidupan keluarga, kenyamanan pribadi, dan ruang untuk menikmati momen-momen berharga di rumah.