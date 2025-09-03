Bukti Inovasi VinFast Melalui Peluncuran SUV Canggih Antipeluru

jpnn.com - VinFast memperkenalkan inovasi mereka dalam industri otomotif melalui kelahiran mobil canggih antipeluru, yaitu VinFast Lac Hong 900 LX.

Kendaraan yang dibuat secara khusus itu diserahkan ke Kementerian Luar Negeri Vietnam, sebagai armada pengantar kepala negara dunia.

Lac Hong 900 LX merupakan model SUV flagship edisi terbatas yang merepresentasikan warisan budaya dan kebanggaan nasional Vietnam sekaligus menjadi simbol dari 'Semangat Tangguh Bangsa Vietnam'.

Model itu tersedia dalam dua varian, termasuk edisi lapis baja yang memiliki sertifikat standar VPAM VR7, level perlindungan paling ketat sedunia untuk kendaraan para kepala negara.

Terinspirasi dari legenda Vietnam 'Con L?c cháu H?ng' (keturunan Naga dan Peri), Lac Hong 900 LX mencerminkan kemampuan, kecerdasan, juga aspirasi bangsa Vietnam di era baru.

Setiap detail desainnya memadukan nilai budaya dengan standar global.

Baca Juga: VinFast Sukses Membawa 2 Penghargaan Bergengsi di GIIAS 2025

Detail eksterior sarat warisan budaya Vietnam seperti logo burung mitos Lac berlapis emas, gril yang terinspirasi motif genderang perunggu Dong Son, serta jajaran gril depan yang melambangkan hutan bambu ikonik Vietnam.

Interior kendaraan dipahat dengan menggunakan bahan kelas premium seperti kayu Golden Nanmu, kulit Nappa, dan sentuhan emas asli.