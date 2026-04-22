Bukti Komitmen Herman Deru–Cik Ujang, Sumsel Raih Penghargaan CSR Desa Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Gubernur Sumsel H. Herman Deru dan Wakil Gubernur H. Cik Ujang, Pemprov Sumsel menerima penghargaan atas capaian Corporate Social Responsibility (CSR) dan pengembangan desa berkelanjutan pada sektor perikanan.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Republik Indonesia dalam ajang CSR dan PDB Awards 2026 yang digelar di Operational Room, Jakarta, Selasa (21/4).

Penghargaan diserahkan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Sumsel dalam mengoptimalkan program CSR untuk mendukung pembangunan desa. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang.

Ajang ini turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto serta Wakil Menteri Ahmad Riza Patria.

Kegiatan mengusung tema “Kontribusi Dunia Usaha dan Organisasi Lainnya dalam Mendukung Rencana Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia demi Tercapainya Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan desa.

Dalam sambutannya, Menteri Desa Yandri Susanto menegaskan bahwa penghargaan ini diberikan kepada kepala daerah yang memiliki komitmen kuat dalam pembangunan desa melalui pemanfaatan CSR.

Ia juga mengapresiasi peran BUMN dan sektor swasta yang dinilai telah menyalurkan program CSR secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa.

“Program CSR dari dunia usaha dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa karena disertai dengan pendampingan dan pemberdayaan,” ujarnya.