Bukti Komitmen InJourney dan Sarinah Dorong UMKM Naik Kelas

jpnn.com, JAKARTA - InJourney UMKM by Sarinah PANDU menjadi bukti program pemberdayaan UMKM yang dirancang untuk memperkuat kapasitas usaha sekaligus membuka akses pasar bagi UMKM di dalam ekosistem pariwisata Indonesia.

Program tersebut dihadirkan oleh Holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney kolaborasi bersama anak usahanya PT Sarinah (Persero) atau InJourney Retail.

Adapun program itu merupakan pengembangan dari pengalaman Sarinah melalui Sarinah PANDU, yang selama ini telah memandu dan memberikan pelatihan kepada lebih dari 1.100 UMKM.

Melalui kolaborasi bersama InJourney, pendekatan pembinaan tersebut diperluas dengan memanfaatkan ekosistem InJourney yang mencakup retail, bandara, destinasi, hingga hotel.

Komisaris Utama InJourney, Bapak Iwan Setyawan, mengatakan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam memperkuat rantai nilai pariwisata Indonesia. Namun, potensi tersebut perlu didukung dengan peningkatan kapasitas, kualitas produk, serta akses terhadap pasar yang lebih luas.

“UMKM bukan hanya bagian dari perekonomian, tetapi juga bagian penting dari ekosistem pariwisata Indonesia. Karena itu, kita perlu memastikan UMKM memiliki kemampuan dan akses yang dibutuhkan agar dapat tumbuh, berdaya saing, dan menjadi bagian dari rantai nilai pariwisata. Melalui InJourney UMKM by Sarinah PANDU, kami ingin membuka lebih banyak ruang bagi UMKM untuk berkembang bersama ekosistem InJourney,” ungkap Iwan dalam keterangan resmi.

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Senada dengan hal tersebut, Direktur SDM dan Digital InJourney, Bapak Herdy Harman, menyampaikan bahwa penguatan UMKM merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem pariwisata yang memberikan manfaat lebih luas dan berkelanjutan.

Menurutnya, UMKM adalah tulang punggung ekonomi sekaligus bagian dari masa depan bangsa.bKarena itu, yang dibangun bukan hanya program pelatihan, tetapi sebuah proses pembinaan yang berkelanjutan.