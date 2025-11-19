menu
Bukti Magnet Politik Ahmad Ali, Puluhan Tokoh di Sulawesi Tengah Hijrah ke PSI

Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep saat melakukan prosesi pemasangan jaket untuk kader yang baru bergabung di Rakorwil PSI Sulawesi Tengah, Rabu (19/11). Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Puluhan tokoh di Sulawesi Tengah bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Salah satunya yakni tokoh penting daerah, mantan Ketua Katolik Demokrat sekaligus anggota PDID, Agus Mangkona.

Keputusan bergabungnya tokoh tersebut tidak lepas dari pengaruh kuat Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali yang belakangan ini menjadi magnet politik di Sulawesi Tengah.

Dalam keterangannya, Ahmad Ali menyambut hangat bergabungnya tokoh tersebut.

“Kami di PSI selalu terbuka bagi siapa pun yang ingin bekerja bersama untuk rakyat. Semakin banyak tokoh dan masyarakat Sulteng yang merapat bukan karena ajakan, tapi karena mereka melihat harapan baru, transparansi, dan arah politik yang lebih sehat di PSI,” ungkap Ahmad Ali, Rabu (19/11).

Menurutnya, PSI tidak mencari perpindahan kader semata, melainkan mengajak semua pihak untuk ikut membangun politik yang lebih bersih dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Sulawesi Tengah punya potensi besar. Kekuatan politik bukan hanya soal jumlah, tapi soal semangat kolektif untuk membawa perubahan. Kami ingin membawa semangat itu bersama-sama,” lanjut Ahmad Ali.

Masuknya tokoh-tokoh baru ini memperkuat keyakinan bahwa PSI berpeluang besar menang signifikan di Sulawesi, khususnya Sulawesi Tengah, pada Pemilu 2029.

