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Bukti Omongan Megawati soal Listyo Sigit Prabowo

Bukti Omongan Megawati soal Listyo Sigit Prabowo
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Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Foto: Aristo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung lamanya Listyo Sigit Prabowo (LSP) menjabat sebagai Kapolri.

Menurut Megawati, sudah sejak beberapa tahun lalu seharusnya Listyo diganti.

"Buktinya, saya sekarang kepingin ngomong. Tahun berapa, kan, saya sudah ngomong bahwa Pak LSP itu sudah waktunya, aduh, diganti," kata Megawati di hadapan peserta pembukaan Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Senin, disambut tepuk tangan peserta.

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Megawati menegaskan sikapnya bukan karena kedengkian. "Benar kan? Lho, saya tidak sirik, tidak benci," ujarnya.

Megawati lantas mengaitkan sikapnya dengan pengalaman sebagai orang yang disadap.

Presiden Ke-5 RI itu menyinggung soal dirinya yang tidak menggunakan telepon seluler, yang menurutnya kembali ramai dibicarakan.

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"Saya memang enggak punya HP, memang enggak punya," kata Megawati.

Dasar sikapnya, kata Megawati, adalah posisinya sebagai Presiden kelima. "Saya ini jelek-jelek masih Presiden kelima. Nggak ada mantan presiden. Tolong diinget dulu," ujarnya.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung lamanya Listyo Sigit Prabowo (LSP) menjabat sebagai Kapolri.

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