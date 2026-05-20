Buktikan Komitmen, Bio Farma Raih Penghargaan di UB Halal Metric Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Bio Farma (Persero) sukses meraih Silver Award untuk kategori Research & Community Services dalam ajang Indonesia Halal Ecosystem Summit & UB Halal Metric Awards 2026 yang digelar oleh Universitas Brawijaya pada awal Mei 2026 di Malang.

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Bio Farma dalam mendukung pengembangan ekosistem halal di Indonesia, khususnya melalui penguatan riset, inovasi, kolaborasi, pengabdian kepada masyarakat, serta penerapan standar halal secara berkelanjutan di sektor life science.

Direktur Utama Bio Farma, Shadiq Akasya, menyampaikan bahwa penghargaan itu menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus memperkuat kontribusi dalam membangun ekosistem halal nasional, terutama di sektor kesehatan.

“Penghargaan ini merupakan apresiasi sekaligus dorongan bagi Bio Farma untuk terus menghadirkan inovasi berbasis riset, memperkuat kolaborasi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebagai perusahaan life science, Bio Farma berkomitmen untuk memastikan bahwa produk dan layanan kesehatan yang kami hadirkan tidak hanya aman dan berkualitas, tetapi juga selaras dengan prinsip halal dan kepercayaan masyarakat Indonesia,” ungkap Shadiq dalam keterangan resmi.

Sebagai bagian dari ekosistem Danantara, Bio Farma terus mendorong penguatan kinerja dan nilai tambah perusahaan melalui tata kelola yang baik, inovasi berkelanjutan, serta kontribusi nyata bagi ketahanan kesehatan nasional.

Dalam konteks tersebut, penerapan prinsip halal menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat kepercayaan publik, kualitas produk, dan daya saing industri kesehatan nasional.

Pencapaian itu juga mencerminkan konsistensi Bio Farma dalam memperkuat proses bisnis yang berorientasi pada kualitas, keamanan, kepatuhan, serta jaminan mutu.

Melalui berbagai pengembangan dan implementasi standar yang berkelanjutan, Bio Farma berupaya menghadirkan produk dan layanan kesehatan yang aman, berkualitas, terpercaya, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.