Buktikan Performa Unggul, Indodana Fintech Raih Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - Indodana Fintech (PT Artha Dana Teknologi) berhasil meraih predikat ‘The Excellent Performance Financial Technology Company 2026 (Asset Class IDR 100 Billion to Under 500 Billion)’ dalam ajang Infobank Financial Technology Award 2026 yang diselenggarakan oleh Infobank Media Group.

Penghargaan tersebut didapat atas kinerja Indodana Fintech yang telah menyalurkan pembiayaan ke lebih dari 2.1 juta pengguna di Indonesia.

Penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi kunci sukses Indodana Fintech dalam menjalankan operasi bisnisnya.

Dengan mengedepankan prinsip tersebut, Indodana Fintech terus mengembangkan layanan yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, mulai dari mendukung pembiayaan produktif dan kebutuhan modal usaha hingga membantu perencanaan dan pengelolaan keuangan keluarga.

Dengan demikian, kehadiran Indodana Fintech diharapkan tidak hanya mendorong akses terhadap pembiayaan, tetapi juga turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

“Kami selalu berfokus untuk memberikan solusi keuangan dan menjaga pertumbuhan positif secara berkelanjutan. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa penerapan manajemen risiko yang ketat dan kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat serta mempertahankan kinerja bisnis yang sehat,” ungkap Direktur Utama PT Artha Dana Teknologi, Ronny Wijaya dalam siaran pers, Jumat (28/8).

Infobank Financial Technology Award 2026 mencerminkan semakin berkembangnya industri finansial nasional, di mana kinerja perusahaan tidak hanya dinilai dari pertumbuhan bisnis, tetapi juga dari kemampuan menjaga kualitas operasional, manajemen risiko, dan keberlanjutan usaha.

Selain Indodana Fintech, terdapat 18 perusahaan serupa yang juga meraih predikat yang sama.