Buku Finding Kapiten Boodieman Telisik Jejak Sejarah yang Satukan Indonesia-Australia

jpnn.com, UBUD - Peneliti Priyambudi Sulistiyanto meluncurkan buku terbarunya berjudul "Finding Kapiten Boodieman" dalam acara Ubud Writers & Readers Festival 2025, Sabtu (1/11), di Taman Baca Ubud, Bali. Buku yang lahir dari proses intelektual dan perjalanan fisik panjang ini menautkan pengalaman di Australia dan Indonesia dalam delapan bab.

Keputusan Priyambudi untuk mengambil pensiun dini dari Flinders University menjadi pintu masuk bagi petualangan intelektual ini. "Saya semedi dulu beberapa hari, memikirkan kalau saya pensiun ini saya mau ngapain," kata Priyambudi, menceritakan titik balik yang mengawali penulisan buku tersebut.

Pemicu utama penulisan buku ini adalah temuan nama "Kapten Budiman" dalam arsip sejarah tentang aktivitas pelayaran dan penangkapan teripang di Anem Land pada abad ke-19. "Saya membaca, ada daftar perahu, salah satu nama perahunya Maramarin, nahkodanya Kapten Budiman," ujarnya, menjelaskan jejak arsip yang memotivasi pencarian historisnya.

Buku ini bukan sekadar kumpulan penelitian akademis, melainkan perpaduan antara pengalaman personal, pertemuan dengan komunitas Indigenous, dan kunjungan ke situs-situs bersejarah. "Buku ini juga buku tentang perjalanan saya secara pribadi, tetapi juga ada spiritualnya," katanya, sambil menuturkan momen emosionalnya di pantai.

Priyambudi mengakui tantangan dalam risetnya, termasuk upaya melacak identitas sosok historis Kapten Budiman. "Saya tidak tahu sampai sekarang," jawabnya ketika ditanya apakah sosok Kapten Budiman telah teridentifikasi. Namun, ia menegaskan bahwa namanya tercatat dalam arsip sehingga risetnya tetap berbasis bukti.

Di akhir sesi, Priyambudi mengungkapkan rencana untuk memperluas karya ini ke medium lain. "Ada sedikit uang dari pesangon itu, saya sisihkan untuk membiayai pembuatan film animasi," ujarnya. Peluncuran "Finding Kapiten Boodieman" merupakan bagian dari rangkaian Book Launches Ubud Writers & Readers Festival 2025 yang berlangsung dari 29 Oktober hingga 2 November 2025. (tan/jpnn)