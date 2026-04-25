Buku Kampus Meretas Batas Ungkap Rahasia President University Jadi Perguruan Tinggi Global
jpnn.com, JAKARTA - Peluncuran buku Kampus Meretas Batas di President University menjadi salah satu momen penting dalam rangkaian Dies Natalis ke-25 kampus tersebut.
Acara yang digelar pada Rabu, 22 April 2026, itu tidak hanya menjadi seremoni akademik, tetapi juga refleksi panjang atas perjalanan President University dalam membangun ekosistem pendidikan tinggi berstandar global.
Buku Kampus Meretas Batas menyoroti visi, keberanian, serta eksperimen pendidikan yang telah dijalankan President University selama lebih dari dua dekade.
Dari gagasan yang semula dianggap utopis, kampus ini kini berkembang menjadi institusi pendidikan tinggi yang konsisten mencetak sumber daya manusia dengan kompetensi internasional.
Pendiri President University, Setyono Djuandi Darmono, mengatakan ide mendirikan universitas internasional berawal dari keresahan sederhana pada 1994.
Saat itu, kawasan industri Jababeka di Cikarang yang ia kembangkan mulai diisi berbagai perusahaan multinasional. Namun, kebutuhan industri terhadap tenaga kerja terampil belum sepenuhnya mampu dijawab oleh sistem pendidikan tinggi di Indonesia.
“Berangkat dari kebutuhan kawasan industri akan tenaga kerja terampil, saya menyadari bahwa pendidikan tinggi di Indonesia saat itu belum sepenuhnya menjawab tuntutan dunia industri,” ujar Darmono, Sabtu (25/4).
Menurut Darmono, inspirasi awal pendirian kampus tersebut sempat datang dari model politeknik di Singapura yang dibangun melalui kolaborasi internasional dengan Jerman, Prancis, dan Jepang.
- 18.215 Kegiatan Riset Nasional dan Pengembangan Dimulai, PTS Terbanyak
- Apa Saja Dampak yang Dirasakan Korban Pelecehan Seksual? Begini Kata Psikolog
- APHI Dorong Peran Perguruan Tinggi Percepat Multiusaha Kehutanan
- Perkuat Perlindungan Pekerja Migran dari Hulu ke Hilir, Kementerian P2MI Gandeng BNSP dan 8 Perguruan Tinggi
- Kasus Pelecehan Seksual di FHUI Menjadi Alarm Bagi Perguruan Tinggi
- SMU Jadi Perguruan Tinggi dengan Kenaikan Peringkat Terbesar di Dunia