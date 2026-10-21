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Buku Manual Kendaraan: Benda Penting Tetapi Sering Dilupakan

Buku Manual Kendaraan: Benda Penting Tetapi Sering Dilupakan
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Profil Mitsubishi Xforce Hybrid. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Bagi sebagian orang, momen membawa pulang mobil baru dari diler adalah puncak kebahagiaan.

Bau khas kabin baru, mengilapnya bodi kendaraan, hingga deru mesin yang halus sering kali menyita seluruh perhatian.

Di tengah euforia itu, ada satu benda kecil yang hampir selalu bernasib sama: terselip di dalam kompartemen dasbor, berdebu, atau malah tertinggal dan hilang di sudut rumah, yaitu buku manual kendaraan.

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Padahal, buku tebal ini Ibarat "kitab suci" yang memegang kunci keselamatan dan kenyamanan berkendara.

Mulai dari cara kerja fitur keselamatan, informasi garansi, penanganan darurat saat mogok, hingga jadwal perawatan berkala, semuanya tersemat rapi di sana.

Membaca buku manual sebenarnya bukan berarti harus menghafal ribuan halamannya dari awal sampai akhir.

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Layout-nya sudah dirancang praktis melalui daftar isi yang terbagi per bab, lengkap dengan gambar ilustrasi yang mudah dipahami orang awam sekalipun.

Saat ada indikator asing menyala di panel instrumen atau tombol fitur yang bikin bingung, buku manual adalah jawaban tercepat.

Ada satu benda kecil yang bernasib terselip di dalam kompartemen dasbor, berdebu, atau malah tertinggal dan hilang di sudut rumah, yaitu buku manual kendaraan.

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