Buku Peracik Rasa Hadirkan 80 Resep dari 8 Tokoh Ternama

jpnn.com, JAKARTA - Dunia kuliner Indonesia tidak hanya dibangun dari kelezatan hidangan, tetapi juga oleh dedikasi orang-orang luar biasa di balik terciptanya sebuah rasa.

Berangkat dari semangat untuk mengabadikan cerita dan kreativitas para pelaku kuliner tersebut, platform media kuliner Galeri Rasa resmi meluncurkan buku terbaru yang bertajuk Peracik Rasa: 80 Resep Pilihan 8 Peracik Galeri Rasa.

Acara peluncuran buku yang diterbitkan oleh Kawan Pustaka itu berlangsung di Aprez Cafe, SCBD, Jakarta Selatan pada Sabtu, 3 Oktober 2026.

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Buku Peracik Rasa menghadirkan kolaborasi apik dari 8 sosok kuliner papan atas Indonesia dengan latar belakang, karakter, dan teknik memasak yang sangat beragam.

Antara lain, Stefu Santoso, Brian Wicaksono, Eddrian Tjhia, Sisca Soewitomo, Yanto Ganjar, Eddy Siswanto, Thomas Law, dan Firhan Ashari.

Melalui 80 resep pilihan yang dirangkum di dalam, pembaca tidak hanya disuguhkan panduan mengolah makanan, tetapi juga diajak menyelami pengalaman, kreativitas, serta filosofi dari masing-masing peracik.

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Keberagaman gaya memasak dari 8 tokoh ini menjadi kekuatan utama yang membuat setiap hidangan dalam buku ini memiliki karakter tersendiri.

Buku Peracik Rasa dirancang secara universal. Tidak hanya ditujukan bagi yang gemar memasak di dapur, buku ini juga sangat cocok menjadi referensi bagi para food enthusiast, ibu rumah tangga (home cook), keluarga, hingga generasi muda yang ingin mengenal lebih dekat cerita di balik sebuah hidangan.