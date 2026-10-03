Buku 'Perang Kognitif' Dr. Agus Bhakti: Saat Informasi Menjadi Senjata Massal Baru
jpnn.com, JAKARTA - Brigjen TNI Dr. Agus Bhakti mengungkapkan bahwa sebuah berita tidak jarang memiliki penilaian tentang apa yang sebenarnya terjadi.
Namun, beberapa jam kemudian, muncul berita lain tentang peristiwa yang sama, sudutnya berbeda, penekanannya berbeda, bahkan kesannya pun bisa berubah.
Hal itu diungkapkan Dr. Agus dalam Buku Perang Kognitif: Eskalasi Digital, Demonstrasi, dan Demokrasi Indonesia 2025.
Menurut Dr. Agus, masyarakat kadang tidak menyadari bagaimana informasi bekerja padahal peristiwa yag terjadi sama.
“Setiap hari, begitu banyak peristiwa terjadi. Tetapi hanya sebagian yang menjadi perhatian publik,” ujar Dr. Agus.
Dia menjelaskan ada isu yang dalam hitungan jam memenuhi linimasa, masuk ke berbagai pemberitaan, dan menjadi bahan percakapan. Ada pula persoalan yang tak kalah penting, tetapi nyaris tidak terdengar.
“Mengapa? Karena perhatian publik tidak terbentuk begitu saja,” ungkap dia.
Dia mengingatkan di era digital, sebuah isu bisa muncul, diberitakan, dibagikan, dikomentari, lalu kembali hadir dalam berbagai bentuk.
Brigjen TNI Dr. Agus Bhakti mengungkapkan bahwa sebuah berita tidak jarang memiliki penilaian tentang apa yang sebenarnya terjadi.
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