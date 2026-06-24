Buku 'Sang Arsitek Presisi Polri' Diluncurkan, Mengulas Kepemimpinan Kapolri Listyo

jpnn.com, JAKARTA - Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Ali Ramadhan resmi meluncurkan buku berjudul 'Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Sang Arsitek Presisi Polri' di Jakarta, pada Rabu (24/6/2026).

Buku ini menggambarkan perjalanan kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri serta langkahnya dalam menghadapi disrupsi demokrasi dan menjawab tantangan masa depan institusi Polri.

"Buku ini mengulas tentang perjalanan kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), sekaligus menawarkan kerangka analitis tentang peran institusi kepolisian dalam menghadapi disrupsi demokrasi di abad digital," ujar Ali Ramadhan di lokasi acara launching buku terkait Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tersebut.

Acara peluncuran buku ini dihadiri oleh Boni Hargens, selaku analis politik dan penulis prolog buku tersebut serta Associate Profesor selaku Dosen Politik Unas Jakarta, Firdaus Syam sebagai penanggap.

Ali Ramadhan mengatakan buku ini terbagi ke dalam dua bagian besar yaitu, pertama (fondasi dan visi) yang menggambarkan perjalanan karier dan konsep transformasi Presisi atau Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan.

"Bagian kedua mengusung tema, 'Disrupsi Demokrasi & Korps Bhayangkara Masa Depan' yang menganalisis tantangan terkini yang dihadapi Polri termasuk demonstrasi besar Agustus-September 2025 yang disertai dengan ulasan tentang Grand Strategy Polri 2025-2045," jelas Ali Ramadhan.

Buku setebal lebih dari 300 halaman ini disusun dalam lima bab utama, didahului prolog yang ditulis oleh analis politik Boni Hargens, Ph.D., dan diakhiri penutup bertajuk 'Transformasi Polri Menuju Bhayangkara Masa Depan'.

Melalui pendekatan naratif dan analitis, buku ini merekonstruksi jejak karir Listyo Sigit Prabowo dari penugasan pertamanya di Tangerang, perannya sebagai ajudan Presiden Joko Widodo, hingga pengangkatannya sebagai Kapolri pada Januari 2021.