menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Buku Selangkah di Belakang Mbak Tutut Resmi Rilis, Bamsoet Berkomentar Begini

Buku Selangkah di Belakang Mbak Tutut Resmi Rilis, Bamsoet Berkomentar Begini

Buku Selangkah di Belakang Mbak Tutut Resmi Rilis, Bamsoet Berkomentar Begini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bambang Soesatyo alias Bamsoet. Fotp: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Buku biografi Siti Hardijanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto berjudul Selangkah di Belakang Mbak Tutut resmi dirilis. 

Buku ini bagian dari hasil kolaborasi pemikiran berbagai tokoh nasional, rekan kerja, sahabat, serta keluarga, yang bertujuan untuk mengabadikan perjalanan hidup dan nilai-nilai yang dipegang oleh Mbak Tutut.

Dengan lebih dari 500 halaman, buku itu mengisahkan perjalanan hidup Tutut, mulai dari masa kecilnya di Yogyakarta, kiprahnya di dunia bisnis dan politik, hingga perannya sebagai tokoh keluarga Cendana dan seorang penggiat sosial.

Baca Juga:

Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), memberikan apresiasi atas peluncuran buku Siti Hardijanti Hastuti (Tutut Soeharto) yang berjudul "Selangkah di Belakang Mbak Tutut".

Bamsoet menilai Buku itu bukan sekadar memoar.

Menurutnya buku itu cermin kepemimpinan yang rendah hati, aspiratif, konsisten melayani, dan dekat dengan denyut masyarakat. 

Baca Juga:

"Saya menghormati cara Mbak Tutut menempatkan diri selama ini. Konsisten bekerja, tidak banyak berdebat, tetapi tampak dari hasil," kata Bamsoet di Jakata, baru-baru ini.

Menurut Bamsoet, buku ini memberikan perspektif dari balik layar tentang bagaimana kepemimpinan dapat bekerja secara senyap, tetapi tetap memberikan dampak yang signifikan.

Buku Selangkah di Belakang Mbak Tutut resmi diluncurkan, Bamsoet memuji sosok Tutut Soeharto.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI