Buku Selangkah di Belakang Mbak Tutut Resmi Rilis, Bamsoet Berkomentar Begini

jpnn.com, JAKARTA - Buku biografi Siti Hardijanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto berjudul Selangkah di Belakang Mbak Tutut resmi dirilis.

Buku ini bagian dari hasil kolaborasi pemikiran berbagai tokoh nasional, rekan kerja, sahabat, serta keluarga, yang bertujuan untuk mengabadikan perjalanan hidup dan nilai-nilai yang dipegang oleh Mbak Tutut.

Dengan lebih dari 500 halaman, buku itu mengisahkan perjalanan hidup Tutut, mulai dari masa kecilnya di Yogyakarta, kiprahnya di dunia bisnis dan politik, hingga perannya sebagai tokoh keluarga Cendana dan seorang penggiat sosial.

Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), memberikan apresiasi atas peluncuran buku Siti Hardijanti Hastuti (Tutut Soeharto) yang berjudul "Selangkah di Belakang Mbak Tutut".

Bamsoet menilai Buku itu bukan sekadar memoar.

Menurutnya buku itu cermin kepemimpinan yang rendah hati, aspiratif, konsisten melayani, dan dekat dengan denyut masyarakat.

Baca Juga: Kreator Konten Ardo Sebastian Rilis Buku Khusus Pasutri

"Saya menghormati cara Mbak Tutut menempatkan diri selama ini. Konsisten bekerja, tidak banyak berdebat, tetapi tampak dari hasil," kata Bamsoet di Jakata, baru-baru ini.

Menurut Bamsoet, buku ini memberikan perspektif dari balik layar tentang bagaimana kepemimpinan dapat bekerja secara senyap, tetapi tetap memberikan dampak yang signifikan.