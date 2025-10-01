Bukukan Kinerja Positif, Homeco Living Targerkan Rp 90 Miliar di IHLS Expo 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Homeco Victoria Makmur Tbk (LIVE) atau Homeco Living membukukan kinerja keuangan positif pada semester I 2025 meskipun menghadapi berbagai dinamika pasar.

Berdasarkan laporan keuangan hingga 30 Juni 2025, LIVE membukukan pendapatan sebesar Rp 155,6 miliar naik 23,78% dari periode yang sama tahun lalu Rp 125,65 miliar.

“Perusahaan berhasil mempertahankan struktur keuangan yang kuat serta mencatatkan laba positif. Fokus kami bukan hanya pada kinerja jangka pendek, tetapi juga pada strategi jangka panjang yang akan memperkuat posisi LIVE di industri rumah tangga nasional,” ujar Direktur Utama Homeco Victoria Makmur (LIVE) Ellies Kiswoto di Inspired Home and Living Show (IHLS) Expo 2025, yang digelar di Senayan City mulai 1-4 Oktober, Jakarta, Rabu (1/10).

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, LIVE juga mengambil langkah strategis dengan menjadi anggota pendiri Indonesia Houseware Association (IHA).

Kehadiran IHA diharapkan menjadi wadah sinergi antar-pelaku industri rumah tangga untuk mendorong inovasi, memperkuat rantai pasok, serta membuka peluang pasar global.

“Kami percaya sinergi industri akan melahirkan standar baru, meningkatkan daya saing, dan memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan,” tambah Ellies.

Menurut Ellies, IHLS Expo 2025 juga menjadi panggung peluncuran produk-produk terbaru dari brand Homeco Living dan Technoplast.

Di mana Technoplast merilis koleksi premium vacuum flask & produk peralatan plastik terbaru, yakni Personalware, T+ Cherry, Colorfun dan Household, Lovelo Brown Serving Ware, Funtastic Shibumi, dan Azumi Breeze.