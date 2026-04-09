Bukukan Laba Bersih Rp1,05 Triliun, Jamkrindo Perluas Dukungan bagi UMKM dan Koperasi
jpnn.com, JAKARTA - PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), anggota Holding Indonesia Financial Group (IFG) mencatatkan kinerja keuangan yang tetap resilien sepanjang 2025.
Hal tersebut didukung oleh strategi bisnis yang adaptif dan pengelolaan risiko yang prudent di tengah dinamika industri penjaminan.
Jamkrindo membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp1,28 triliun dengan laba bersih Rp1,05 triliun.
Kinerja keuangan Jamkrindo pada tahun buku 2025 tersebut tersebut juga mencerminkan konsistensi perusahaan yang setiap tahun selalu menghasilkan laba sejak didirikan pada 1970.
Jamkrindo juga secara konsisten berkontribusi pada perekonomian dengan membayar pajak kepada negara dan menyetorkan dividen kepada pemegang saham.
Dari sisi struktur keuangan, Jamkrindo mencatatkan total aset sebesar Rp30,86 triliun, dengan total ekuitas sebesar Rp13,84 triliun, mencerminkan fondasi permodalan yang kuat dalam mendukung ekspansi bisnis dan pengelolaan risiko yang berkelanjutan.
Adapun imbal jasa penjaminan bruto tercatat sebesar Rp 7,12 triliun.
Di sisi lain, sejalan dengan dinamika perekonomian dan industri keuangan, peningkatan aktivitas penjaminan turut diikuti dengan kenaikan beban klaim bruto menjadi Rp6,6 triliun.
Tak hanya melalui penjaminan, Jamkrindo juga aktif melakukan pendampingan dan pemberdayaan UMKM serta koperasi untuk meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing
- Pertamina Dorong 1.346 Sertifikasi UMKM di Awal 2026, MiniesQ Tembus Pasar Ritel
- Kenalkan 13 Fitur Baru, Jurus Grab Bantu Merchant & Pengemudi dengan Inklusivitas AI
- Kunci UMKM Perempuan Keluar dari Tekanan Ekonomi, Simak Nih!
- Bea Cukai Berikan Asistensi ke UMKM Agar Bisa Bersaing di Pasar Global
- Magnet Wisata Belanja di PIK, Hub Konsumsi Wisman untuk Jastip hingga Distribusi Produk
- Kinerja 2025 Moncer, Jamkrindo Syariah Bukukan Laba Bersih Capai Rp141,03 Miliar