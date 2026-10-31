Bukukan Lonjakan Laba 145 Persen, PANI Targetkan Hilton Hotel PIK2 Beroperasi 2027

jpnn.com, JAKARTA - PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) terus melanjutkan pembangunan Hilton Hotel PIK2 yang diproyeksikan mulai beroperasi pada semester kedua 2027.

Hotel bintang lima setinggi 20 lantai dengan kapasitas 271 kamar itu menjadi bagian dari pengembangan fasilitas pendukung aktivitas bisnis dan pariwisata di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

Pembangunan fasilitas akomodasi itu terus berlangsung seiring pertumbuhan kinerja PANI yang berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,9 triliun sepanjang sembilan bulan pertama 2026.

Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tersebut meningkat 145 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun pendapatan usaha PANI mencapai Rp3,7 triliun atau tumbuh 19 persen secara tahunan.

Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma menjelaskan pengembangan kawasan PIK2 tidak hanya mengandalkan pembangunan properti residensial dan komersial, tetapi juga peningkatan konektivitas serta fasilitas penunjang aktivitas ekonomi.

“Strategi pengembangan PIK2 dilakukan melalui peningkatan konektivitas kawasan melalui Tol Kataraja (Kamal–Teluknaga–Rajeg, red) yang telah beroperasi parsial sejak tahun lalu serta kehadiran Nusantara International Convention Exhibition (NICE) turut mendorong aktivitas MICE (meetings, incentives, conferences and exhibitions) di PIK2,” ujar Sugianto dalam keterangan resminya, Jumat (30/10/2026).

Keberadaan NICE PIK2 turut menunjang pengembangan kawasan mandiri terintegrasi itu sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan bisnis, konferensi, dan pameran. Fasilitas tersebut telah beroperasi sejak kuartal keempat 2025, dengan luas sekitar 123.000 meter persegi dan kapasitas hingga 104.000 orang.

Di sisi lain, pengoperasian parsial Tol Kataraja turut meningkatkan konektivitas kawasan PIK2 menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kehadiran hotel berbintang di PIK2 diharapkan bisa melengkapi fasilitas akomodasi bagi pengunjung maupun peserta kegiatan bisnis yang berlangsung di kawasan strategis itu.