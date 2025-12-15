Bulan Fintech Nasional 2025 Ditutup, Ini Beberapa Capaian Strategis

jpnn.com, JAKARTA - Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025 resmi ditutup dengan capaian strategis yang menunjukan penguatan kolaborasi lintas sektor dalam memperluas inklusi keuangan, memperkuat tata kelola industri, serta meningkatkan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan (khususnya konsumen dan investor) terhadap ekosistem keuangan digital Indonesia.

Diselenggarakan sepanjang 11 November–12 Desember 2025 oleh Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), 11 Kementerian/Lembaga, serta lebih dari 150 mitra strategis dari dalam dan luar negeri, BFN 2025 menjadi bukti nyata komitmen pelaku usaha dalam ekosistem keuangan digital dalam mendukung perluasan akses keuangan, kesempataan ekonomi, serta kesadaran masyarakat akan isu-isu penting seperti manfaat layanan keuangan tertentu dan penipuan online (scam).

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi menyampaikan apresiasi atas capaian BFN 2025 yang menunjukkan eratnya kolaborasi antara regulator, asosiasi, dan pelaku industri.

Menurutnya, BFN menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan arah pengembangan fintech yang inklusif, aman, dan berorientasi pada pelindungan konsumen.

“OJK terus mendorong sinergi dengan AFTECH dan seluruh pemangku kepentingan agar inovasi teknologi sektor keuangan berkembang secara bertanggung jawab, memperluas inklusi keuangan, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan sektor riil. Kolaborasi yang terbangun melalui BFN 2025 menjadi fondasi penting ekosistem keuangan digital yang tepercaya dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ketua Umum AFTECH Pandu Sjahrir menegaskan BFN 2025 menandai kematangan ekosistem fintech nasional dalam menjawab tantangan risiko digital sekaligus mendorong perluasan akses keuangan dan kesempatan ekonomi.

“BFN 2025 menunjukkan kolaborasi nyata dari regulator, perbankan, fintech, akademisi, investor, dan mitra internasional bergerak bersama memastikan inovasi digital memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan sektor riil,” ujarnya.

Mengusung semangat Kolaborasi Tanpa Batas: Transformasi Fintech dalam Mewujudkan Ekonomi yang Inklusif, rangkaian BFN 2025 melibatkan lebih dari 150 kontributor dan 90 mitra asosiasi industri dari dalam dan luar negeri, termasuk organisasi internasional.