Ramadan, Transjakarta Bolehkan Penumpang Buka Puasa di Dalam Bus

jpnn.com, JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) membuat kebijakan bagi penumpang untuk berbuka puasa dengan nyaman saat masih berada dalam perjalanan.

Transjakarta memperbolehkan penumpang yang menjalankan ibadah puasa untuk berbuka puasa dengan air minum maupun makanan ringan saat menggunakan layanan Transjakarta.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan kebijakan ini dihadirkan sebagai bentuk kepedulian Transjakarta terhadap kebutuhan penumpang selama Ramadan.

“Kami ingin memastikan penumpang tetap dapat menjalankan ibadah puasa dengan nyaman, termasuk saat waktu berbuka tiba di tengah perjalanan,” ujar Ayu dalam keterangannya pada Rabu (18/2).

“Tentunya, kami juga mengajak penumpang untuk tetap menjaga kebersihan dan kenyamanan bersama,” lanjutnya.

Adapun, ketentuan berbuka puasa di layanan Transjakarta selama bulan Ramadan antara lain:

Penumpang diperkenankan berbuka puasa dengan air minum dan makanan ringan Makan dan minum di dalam bus dipersilakan pada waktu berbuka puasa, dengan durasi maksimal 10 menit setelah azan Magrib Penumpang dapat menuju area ritel atau tenant yang tersedia di sejumlah halte Transjakarta untuk membeli makanan berbuka puasa Penumpang diimbau untuk selalu menjaga kebersihan di seluruh area layanan Transjakarta.

Selama bulan Ramadan, Transjakarta tetap beroperasi normal dan melayani pelanggan selama 24 jam pada 14 koridor utama.

“Melalui kebijakan itu, Transjakarta berharap perjalanan penumpang selama Ramadan tetap terasa nyaman, tertib, dan penuh makna,” tutur Ayu. (mcr4/jpnn)