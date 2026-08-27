Bule Australia Ini Ditangkap Gegara Berbuat Mesum di Halaman Rumah Warga
jpnn.com - Seorang bule warga negara Australia berinisial BA (27) diamankan polisi gegara berbuat asusila di halaman rumah warga di Badung.
Video aksi asusila bule itu juga viral di media sosial.
Kepala Bidang Humas Polda Bali Kombes Ariasandy menyebut BA diamankan setelah Tim Unit 4 Satreskrim Polres Badung berhasil mengidentifikasi wajah dan ciri-ciri terduga pelaku dalam video yang beredar.
"Gerak cepat Satreskrim Polres Badung berhasil mengamankan terduga pelaku setelah melakukan tindakan asusila di muka umum hingga viral di media sosial," kata Ariasandy, Rabu (26/8/2026).
Penangkapan bule itu dilakukan oleh Tim Unit 4 Satreskrim Polres Badung yang dipimpin Kanit 4 Ipda I Gusti Ngurah Bayu Handaka.
Tim kemudian berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai untuk melacak keberadaan terduga pelaku.
Dari informasi yang diperoleh petugas, BA diketahui akan kembali ke Australia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Selasa (25/8/2026) sekitar pukul 12.00 WITA.
Mengetahui informasi tersebut, polisi bersama petugas Imigrasi langsung bergerak menuju bandara. BA akhirnya berhasil diamankan sebelum menaiki pesawat.
Seorang bule warga negara Australia berinisial BA (27) diamankan polisi gegara berbuat mesum di halaman rumah warga di Badung.
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