Bule Jerman Tewas Saat Kebakaran di Pesisir Barat Lampung

jpnn.com, PESISIR BARAT - Seorang warga negara asing (WNA) asal Jerman tewas dalam insiden kebakaran rumah yang terjadi di Desa Kampung Jawa, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.

Peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada Senin (06/4) pukul 03.30 WIB.

“Tim pemadam kebakaran bergerak cepat merespons laporan dari warga dan menuju ke lokasi kejadian,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Pesisir Barat Cahyadi.

Menurutnya, dalam proses pemadaman, petugas mendapat informasi dari pemilik rumah bahwa masih terdapat satu orang korban yang terjebak di dalam kobaran api.

“Berdasarkan keterangan pemilik rumah bahwasanya ada seorang nenek WNA masih berada di dalam kamar, kemudian personel memadamkan api, setelah api padam ditemukan jenazah berada di lantai di samping tempat tidur,” kata dia.

Dia menjelaskan korban diketahui bernama Helena Vera Otto (92), seorang WNA asal Jerman.

Menurut dia, setelah korban berhasil dievakuasi oleh petugas, jenazah WNA tersebut dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Setelah dilaksanakan identifikasi oleh personel Polri, jenazah dibawa ke puskesmas Pesisir tengah untuk dilakukan autopsi,” ujarnya. (antara/jpnn)