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Bule Lansia Tewas di Bathub Hotel Bandung, Polisi Ungkap Hasil Pemeriksaan

Bule Lansia Tewas di Bathub Hotel Bandung, Polisi Ungkap Hasil Pemeriksaan
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TKP penemuan jasad bule wanita yang tewas di bathub kamar hotel di Bandung, pada Minggu (20/9). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Seorang perempuan lansia Warga Negara Asing (WNA) atas nama Maria Suzanna (67) ditemukan tewas di kamar Hotel Grand Preanger, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung pada Minggu (20/9/2026).

Jasad Maria ditemukan oleh kerabatnya yang saat itu menginap di kamar yang berada tepat di sebelah kamar korban.

Peristiwa tersebut terungkap saat kerabat korban bermaksud mengecek kondisi Maria yang merupakan WNA asal Belanda.

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Mereka masuk ke kamar korban melalui pintu connecting yang menghubungkan kedua kamar.

Namun, saat berada di dalam kamar, kerabat korban tidak menemukan Maria. Ia justru mendapati karpet kamar dalam keadaan basah.

Curiga dengan kondisi tersebut, kerabat korban kemudian mencari sumber air yang membasahi karpet. Air tersebut ternyata berasal dari kamar mandi.

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Saat dilakukan pengecekan, Maria ditemukan dalam kondisi terendam di dalam bathub yang airnya sudah meluap.

Kerabat korban kemudian meminta bantuan pihak hotel untuk mengevakuasi jasad Maria.

Seorang WNA asal Belanda ditemukan tewas di bathub kamar mandi hotel di Kota Bandung. Polisi ungkap hasil pemeriksaan sementara.

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