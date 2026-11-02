Bule Rusia Ketahuan Buka Praktik Prostitusi di Bali, Tarifnya Rp13,7 Juta
jpnn.com - Tiga orang perempuan warga negara asing (WNA) yang diduga membuka praktik prostitusi berbasis daring di Bali, ditangkap petugas Kantor Imigrasi Denpasar.
Kepala Kantor Imigrasi Denpasar R Haryo Sakti menyebut kasus ini terungkap berkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan.
"Partisipasi masyarakat sangat penting dalam membantu pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing," kata Haryo Sakti di Denpasar, Bali, Senin (2/11/2026).
Ketiga perempuan bule itu berinisial JN berusia 35 tahun asal Uganda, kemudian AS berusia 29 tahun asal Rusia, dan BDC berusia 32 tahun asal Nigeria.
Haryo menjelaskan penangkapan dilakukan pada Rabu (28/10) malam di salah satu vila di Jalan Padang Tegal Sari, Denpasar.
Pengungkapan kasus itu bermula dari laporan masyarakat terkait pelanggaran izin tinggal serta adanya praktik pekerja seks komersial oleh WNA.
Petugas siber bersama tim intelijen dan penindakan keimigrasian (Inteldakim) kemudian menindaklanjuti informasi itu.
Tim Inteldakim melakukan pemantauan awal terhadap informasi yang ditemukan pada sebuah laman serta sebuah platform digital.
Tiga wanita warga negara asing (WNA), termasuk bule Rusia yang buka praktik prostitusi berbasis daring di Bali, ditangkap petugas Imigrasi Denpasar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kronologi Boat Membawa Wisatawan Asing Meledak dan Terbakar di Nusa Penida
- Raih Sertifikasi Green Key, The Ritz-Carlton Bali Perkuat Komitmen yang Bertanggung Jawab
- Selain Uang Loket Tiap Bulan, Silmy Karim Didakwa Terima Gratifikasi Rp33,94 Miliar
- Silmy Karim Didakwa Terima Rp1,2 M dari Pemerasan TKA, Anak Buahnya Lebih Banyak
- Terlibat Judi Online Jaringan Internasional, 21 WNA Diamankan Imigrasi
- Silmy Karim Didakwa Peras Biro Jasa Penjamin WNA Rp168,92 M, Gratifikasi Rp33,94 M