Bule Rusia Ketahuan Buka Praktik Prostitusi di Bali, Tarifnya Rp13,7 Juta

jpnn.com - Tiga orang perempuan warga negara asing (WNA) yang diduga membuka praktik prostitusi berbasis daring di Bali, ditangkap petugas Kantor Imigrasi Denpasar.

Kepala Kantor Imigrasi Denpasar R Haryo Sakti menyebut kasus ini terungkap berkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan.

"Partisipasi masyarakat sangat penting dalam membantu pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing," kata Haryo Sakti di Denpasar, Bali, Senin (2/11/2026).

Ketiga perempuan bule itu berinisial JN berusia 35 tahun asal Uganda, kemudian AS berusia 29 tahun asal Rusia, dan BDC berusia 32 tahun asal Nigeria.

Haryo menjelaskan penangkapan dilakukan pada Rabu (28/10) malam di salah satu vila di Jalan Padang Tegal Sari, Denpasar.

Pengungkapan kasus itu bermula dari laporan masyarakat terkait pelanggaran izin tinggal serta adanya praktik pekerja seks komersial oleh WNA.

Petugas siber bersama tim intelijen dan penindakan keimigrasian (Inteldakim) kemudian menindaklanjuti informasi itu.

Tim Inteldakim melakukan pemantauan awal terhadap informasi yang ditemukan pada sebuah laman serta sebuah platform digital.