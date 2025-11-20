menu
BullAes Buktikan Ketangguhan Produknya Lewat Pengujian Ekstrem di Tiongkok
BullAES mengundang dua figur otomotif Indonesia, untuk melakukan pengujian lampu di Guangzhou, Tiongkok. Foto: Bullaes

jpnn.com, JAKARTA - Lampu merupakan salah satu elemen pada mobil yang mempunyai peranan cukup penting, terutama untuk mendukung aktivitas berkendara pada saat kondisi jalanan minim cahaya

Namun, di tengah kebutuhan akan sistem penerangan yang tidak hanya terang, tetapi juga cerdas dan aman bagi pengguna jalan lain menjadi prioritas utama.

Menjawab hal itu, Guangzhou AES Car Parts Co., Ltd. hadir sebagai pionir global dalam memberikan solusi pencahayaan otomotif terintegrasi melalui produk yang mereka tawarkan.

Dalam pengembangannya, AES mempunyai riset dalam memproduksi produk lampu otomotif seperti
lensa proyektor lampu depan bi-LED hingga berbagai suku cadang retrofit mobil.

Di pasar Indonesia, AES hadir melalui merek dagang BullAes yang dikelola oleh PT Setia Utama Bullaes.

Kehadiran resmi BullAes telah tercatat sejak 2007 dan sudah memperoleh hak paten sebagai produk resmi.

"Kehadiran AES melalui BullAes di Indonesia, didukung oleh sertifikasi internasional," tulis Aes dalam dalam siaran persnya, Rabu (18/

Selama kiprahnya di tanah air, BullAES membangun reputasi kuat dalam menyediakan produk lampu otomotif, khususnya Bi-LED dan Bilaser .

BullAES mengundang dua figur otomotif Indonesia, untuk melakukan pengujian lampu mobil di Guangzhou, Tiongkok,

