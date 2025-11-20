BullAes Buktikan Ketangguhan Produknya Lewat Pengujian Ekstrem di Tiongkok

jpnn.com, JAKARTA - Lampu merupakan salah satu elemen pada mobil yang mempunyai peranan cukup penting, terutama untuk mendukung aktivitas berkendara pada saat kondisi jalanan minim cahaya

Namun, di tengah kebutuhan akan sistem penerangan yang tidak hanya terang, tetapi juga cerdas dan aman bagi pengguna jalan lain menjadi prioritas utama.

Menjawab hal itu, Guangzhou AES Car Parts Co., Ltd. hadir sebagai pionir global dalam memberikan solusi pencahayaan otomotif terintegrasi melalui produk yang mereka tawarkan.

Dalam pengembangannya, AES mempunyai riset dalam memproduksi produk lampu otomotif seperti

lensa proyektor lampu depan bi-LED hingga berbagai suku cadang retrofit mobil.

Di pasar Indonesia, AES hadir melalui merek dagang BullAes yang dikelola oleh PT Setia Utama Bullaes.

Kehadiran resmi BullAes telah tercatat sejak 2007 dan sudah memperoleh hak paten sebagai produk resmi.

Selama kiprahnya di tanah air, BullAES membangun reputasi kuat dalam menyediakan produk lampu otomotif, khususnya Bi-LED dan Bilaser .