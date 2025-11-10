menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Bullying Layak Masuk Ranah Pidana, tetapi Jangan Lupakan Perlindungan Anak

Bullying Layak Masuk Ranah Pidana, tetapi Jangan Lupakan Perlindungan Anak

Bullying Layak Masuk Ranah Pidana, tetapi Jangan Lupakan Perlindungan Anak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Konsultan Yayasan Lentera Anak Reza Indragiri Amriel menilai kasus SMAN 72 Jakarta menjadi potret getir keterlambatan penanganan perundungan di sekolah-sekolah Indonesia.

"Dari kerja-kerja saya di sejumlah organisasi perlindungan anak, saya harus katakan bahwa peristiwa di SMAN 72 adalah bukti tambahan tentang bagaimana kita lagi-lagi terlambat menangani perundungan," kata Reza dalam keterangannya, Minggu (9/11).

Menurutnya, keterlambatan tersebut berakibat fatal.

Baca Juga:

Korban yang semula mengalami penderitaan berkepanjangan akhirnya bertarung sendirian dan dalam sekejap bisa bergeser statusnya menjadi pelaku kekerasan.

"Korban bullying acap mengalami viktimisasi berulang. Pertama saat dirundung teman, kedua saat mencari pertolongan, tapi justru diabaikan. Bahkan, ketika melapor ke polisi, bisa saja korban diminta memaafkan pelaku dengan dalih restorative justice. Itulah bentuk viktimisasi ketiga," jelasnya. 

Ia menambahkan, puncak penderitaan korban sering kali bermuara pada tindakan kekerasan terhadap diri sendiri atau orang lain.

Baca Juga:

"Belum sempat kita memberikan pertolongan kepadanya sebagai korban, justru hukuman berat yang tampaknya sebentar lagi akan kita timpakan kepada dia sebagai pelaku. Getir, menyedihkan," terangnya. 

Reza juga menyoroti fakta bahwa sebagian besar anak yang menjadi pelaku perundungan ternyata juga pernah menjadi korban.

Konsultan Yayasan Lentera Anak komentari insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta yang diduga dipicu karena terduga pelaku adalah korban perundungan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI