BULOG Anugerahkan Penghargaan Pahlawan Pangan kepada Mantan Dirut, Perkuat Komitmen Swasembada

jpnn.com, JAKARTA - Semangat perjuangan para pahlawan bangsa kembali menggema di lingkungan Perum BULOG.

Memperingati Hari Pahlawan Tahun 2026 yang mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, Perum BULOG menggelar upacara bendera yang dilanjutkan dengan kegiatan Silaturahmi dan Sarasehan di Kompleks Pergudangan Sunter, Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten, Selasa (10/11).

Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Utama beserta jajaran Direksi, karyawan dan karyawati Perum BULOG Kantor Pusat serta Kanwil DKI Jakarta dan Banten.

Nuansa kebangsaan semakin terasa melalui penggunaan pakaian adat dari berbagai daerah Nusantara, mencerminkan keberagaman dan persatuan dalam melanjutkan pengabdian menjaga ketahanan pangan Indonesia.

Peringatan Hari Pahlawan tahun ini menjadi momentum istimewa dengan kehadiran dua mantan Direktur Utama Perum BULOG, Mustafa Abubakar dan Sutarto Alimoeso, bersama para mantan Direksi, pensiunan BULOG, serta mitra strategis dari berbagai unsur.

Mengangkat semangat Merawat Warisan, Melanjutkan Pengabdian untuk Swasembada Pangan, kegiatan silaturahmi dan sarasehan tersebut menjadi ruang pertemuan lintas generasi untuk mengenang perjalanan panjang BULOG sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi tantangan pangan nasional.

Sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan kontribusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan nasional, Direktur Utama Perum BULOG secara langsung menganugerahkan Penghargaan Pahlawan Pangan kepada dua mantan Direktur Utama Perum BULOG, Mustafa Abubakar dan Sutarto Alimoeso, serta Slamet Ginting dari unsur eksternal.