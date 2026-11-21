jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG terus memperkuat komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui penyaluran Bantuan Pangan beras alokasi Oktober–Desember 2026.

Hal tersebut ditegaskan dalam rangkaian Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Lampung yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, di Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (20/11).

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memastikan program Bantuan Pangan pemerintah berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kesiapan pangan nasional menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han. beserta jajaran Komisi IV DPR RI, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, serta perwakilan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, BUMN sektor pangan, Pimwil Bulog Kanwil Lampung serta jajarannya dan pemerintah daerah.

Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut mencerminkan sinergi antara pemerintah, legislatif, dan BULOG sebagai operator pangan pemerintah dalam memastikan kelancaran penyaluran Bantuan Pangan hingga menjangkau masyarakat di tingkat desa.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto menekankan pentingnya keberlanjutan program Bantuan Pangan sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah.

"Kami mendukung program Bantuan Pangan yang dijalankan pemerintah karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Yang terpenting adalah memastikan bantuan ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Kami berharap sinergi antara pemerintah, BULOG, dan seluruh pihak terkait terus diperkuat agar ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga," ujar Siti Hediati.

Sementara itu, Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan penyaluran Bantuan Pangan merupakan wujud perhatian pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya kelompok desil 1 hingga desil 4. Program yang sebelumnya dilaksanakan pada Februari–Maret dan Juli–September tersebut kembali dilanjutkan untuk alokasi Oktober–Desember 2026.