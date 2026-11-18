jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus memperkuat langkah nyata pemerintah dalam melindungi harga hasil panen petani melalui gerakan penyerapan jagung secara serentak di seluruh Indonesia sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Hingga 17 November 2026, realisasi pengadaan jagung dalam negeri oleh BULOG telah menembus 250 ribu ton atau mencapai 251.799 ton secara nasional.

Capaian tersebut menjadi bukti konkret komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga jagung di tingkat produsen, memastikan hasil panen petani memperoleh kepastian pasar, serta memperkuat penyerapan produksi dalam negeri.

Komitmen ini kembali ditegaskan melalui kegiatan Pembelian Jagung Petani Serentak Seluruh Indonesia yang dipusatkan di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (18/11), sekaligus dirangkaikan dengan penyaluran Bantuan Pangan alokasi Oktober, November, dan Desember 2026 kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., bersama Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Mayjen TNI (Purn.)

Direktur Pengadaan Perum BULOG Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc., dan jajaran pemerintah daerah dari unsur Forkopimda serta pemangku kepentingan sektor pangan. Kehadiran berbagai pihak tersebut menegaskan kuatnya sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BULOG dalam mengawal kebijakan harga pembelian jagung agar dapat diimplementasikan secara optimal hingga ke sentra-sentra produksi.

Sebagai wujud konkret pelaksanaan gerakan penyerapan jagung serentak, Direktur Utama Perum BULOG secara simbolis menyerahkan bukti pembelian jagung kepada tiga perwakilan petani dari Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten Gorontalo.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen BULOG dalam memperluas akses penjualan hasil panen petani melalui mekanisme pengadaan sesuai HPP yang ditetapkan pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian selaku Kepala Bapanas juga menyerahkan Bantuan Pangan secara simbolis kepada lima perwakilan Penerima Bantuan Pangan (PBP) dari Kelurahan Paniki Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado.