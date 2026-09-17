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BULOG dan Bapanas Terus Percepat Penyaluran Bantuan Beras untuk 619.290 Penerima di Riau

BULOG dan Bapanas Terus Percepat Penyaluran Bantuan Beras untuk 619.290 Penerima di Riau
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Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman bersama Direktur Utama Perum BULOG Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menyerahkan secara langsung bantuan pangan beras alokasi Juli–September 2026 di Provinsi Riau. Foto: Dokumentasi Bulog

jpnn.com, PEKANBARU - Perum BULOG bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus mengakselerasi penyaluran Bantuan Pangan Beras alokasi Juli–September 2026 di Provinsi Riau.

Langkah ini sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam menjaga akses pangan masyarakat.

BULOG dan Bapanas Terus Percepat Penyaluran Bantuan Beras untuk 619.290 Penerima di Riau

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Akselerasi penyaluran bantuan pangan ini dilakukan langsung Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman bersama Direktur Utama Perum BULOG Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani didampingi Pemimpin Wilayah BULOG Riau dan Kepri Dani Satrio di Kantor Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Kegiatan turut dihadiri Plt. Gubernur Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Kapolda Riau dan jajaran Bapanas.

Kehadiran langsung pemerintah dalam proses penyaluran ini menegaskan komitmen untuk memastikan distribusi Bantuan Pangan Beras berjalan cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Provinsi Riau.

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BULOG dan Bapanas Terus Percepat Penyaluran Bantuan Beras untuk 619.290 Penerima di Riau

Pada alokasi Juli–September 2026, Bantuan Pangan Beras di Provinsi Riau diperuntukkan bagi 619.290 Penerima Bantuan Pangan (PBP) dengan total kuantum 18.578.700 kilogram beras.

Penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli–September terus diakselerasi oleh BULOG bersama Bapanas dan pemerintah daerah

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