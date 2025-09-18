menu
BULOG dan HM Sampoerna Berkolaborasi, Perkuat Distribusi Pangan Lewat Jaringan Ritel SRC

BULOG dan HM Sampoerna Berkolaborasi, Perkuat Distribusi Pangan Lewat Jaringan Ritel SRC

BULOG dan HM Sampoerna Berkolaborasi, Perkuat Distribusi Pangan Lewat Jaringan Ritel SRC
Perum BULOG melalui Kantor Wilayah Jawa Tengah dan PT HM Sampoerna memperkuat distribusi pangan dengan meluncurkan program bertajuk 'Hulu ke Hilir Mendukung Kemandirian Pangan'

jpnn.com, SEMARANG - Perum BULOG melalui Kantor Wilayah Jawa Tengah resmi meluncurkan kerja sama strategis dengan PT HM Sampoerna Tbk melalui jaringan Sampoerna Retail Community (SRC) dalam program bertajuk 'Hulu ke Hilir Mendukung Kemandirian Pangan' pada Selasa, 16 September 2025.

Program tersebut merupakan langkah nyata BULOG dalam memperkuat distribusi pangan murah dan terjangkau, menjaga stabilitas harga, serta mendukung ketahanan pangan nasional.

Kerja sama ini memperluas fungsi Rumah Pangan Kita (RPK) dengan melibatkan jaringan ritel SRC yang tersebar luas di masyarakat.

Di Jawa Tengah, toko SRC yang diintegrasikan menjadi mitra RPK, saat ini telah bergabung 471 unit di antaranya aktif melakukan transaksi.

Secara nasional, ditargetkan hingga 10 ribu toko SRC hingga 2026 dapat bermitra dengan BULOG.

Harapannya produk pangan pokok, seperti beras SPHP, beras premium BULOG, minyak goreng Minyak Kita, dan kebutuhan lainnya dapat lebih mudah diakses masyarakat dengan harga terjangkau.

