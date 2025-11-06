BULOG dan Komite II DPD RI Sepakat Jaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG bersama Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memperkuat sinergi menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.

Upaya yang akan dilakukan melalui penguatan stok beras, optimalisasi distribusi, kolaborasi pengawasan hingga pertukaran data dan informasi guna menjaga ketahanan pangan.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Perum BULOG bersama Komite II DPD RI yang digelar di Ruang Rapat Kutai DPD RI pada Selasa (4/11).

RDP ini mengangkat tema 'Pembahasan Permasalahan Persediaan Pasokan Pangan di Daerah' dan dihadiri langsung oleh Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani S.Sos., S.H., M.Han., beserta jajaran Direksi Perum BULOG.

Rapat dipimpin langsung Ketua Komite II DPD Badikenita Br. Sitepu, dan didampingi oleh Wakil Ketua Komite II DPD serta diikuti para Anggota Komite II DPD.

Dalam rapat tersebut, Komite II DPD memberikan apresiasi atas peran BULOG dalam memperkuat cadangan pangan pemerintah, menjaga stabilitas harga, serta memastikan distribusi pangan dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T).