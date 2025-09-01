menu
BULOG dan TNI Salurkan Bantuan untuk Ojol, Pasukan Orange & Masyarakat di Bundaran HI

Perum BULOG bersama TNI saat menyalurkan bantuan untuk pengemudi ojol, pasukan orange hingga masyarakat di Bundaran HI, Jakarta. Foto: Dokumentasi Bulog

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar Gerakan Pasar Murah (GPM) di dua titik strategis Jakarta Pusat, yakni Bundaran HI depan Hotel Kempinski dan depan Kantor Pos Polisi Thamrin.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 07.00 WIB itu mendapat sambutan positif dari masyarakat yang hadir untuk membeli beras dengan harga yang terjangkau.

Dalam kegiatan ini, BULOG menyalurkan total lima ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Dari jumlah tersebut, sebanyak empat ton beras SPHP dijual kepada masyarakat dengan harga Rp 60 ribu per karung isi lima kilogram.

Sementara itu, satu ton lainnya disalurkan sebagai bantuan sosial bagi pengemudi ojek daring, warga dhuafa, serta pasukan kebersihan (pasukan orange) yang beraktivitas di sekitar Bundaran HI.

Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan inisiatif penyaluran bantuan ini diambil langsung di lokasi kegiatan.

Perum BULOG bersama TNI menyalurkan bantuan untuk pengemudi ojol, pasukan orange hingga masyarakat di Bundaran HI, Jakarta

