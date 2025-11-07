BULOG Dorong Generasi Muda jadi Pelaku Rantai Pasok Pangan

jpnn.com, TANGERANG - Perum BULOG berpartisipasi dalam Nusantara Food Summit 2025 yang digelar di ICE BSD City, Tangerang pada Kamis (6/11).

Mengusung tema besar Food Security 2.0: Mewujudkan Kemandirian Pangan dengan Membangun Kembali Sistem Pangan dan Peras Strategis Generasi Muda itu menjadi menjadi wadah kolaboratif yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, komunitas pangan, dan generasi muda.

Hal itu dilakukan guna mendorong pembentukan ekosistem industri pangan nasional yang sehat, berkelanjutan, serta memiliki jalur karier yang nyata bagi milenial dan Gen Z.

Diskusi pada kesempatan tersebut menyoroti roadmap pangan Indonesia menuju 2025–2026 selaras dengan agenda prioritas nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo, termasuk arah jangka panjang Pangan Indonesia 2045 yang menekankan ketahanan, diversifikasi, dan industrialisasi pangan lokal.

BULOG hadir bersama narasumber lainnya, antara lain Maria Nunik Sumartini (Kementerian Pertanian) dan Tubagus Syailendra (CEO Chickin Indonesia).

Direktur Bisnis Perum BULOG, Febby Novita menjelaskan bahwa situasi pangan nasional menunjukkan perkembangan positif.

“Alhamdulillah, di tahun 2025 ini Indonesia tidak melakukan impor beras. Ini merupakan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan dalam negeri,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa BULOG berperan pada dua sisi sekaligus: menyerap gabah/beras petani di hulu dan menstabilkan harga pangan di hilir.