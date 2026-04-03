BULOG Dukung Panen Raya Jagung di Blora untuk Memperkuat Swasembada Pangan Nasional

jpnn.com, BLORA - Perum BULOG turut hadir dan berperan aktif dalam kegiatan Panen Raya Jagung Kuartal I dan Tanam Jagung Serentak Kuartal II yang dilaksanakan di Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya strategis memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional.

Acara tersebut dihadiri Bupati Blora Arief Rohman, Panglima Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Yudi Sastro, Direktur Utama Perum BULOG Dr. Ahmad Rizal Ramdhani dan Forkopimda Blora, Dandim, Kapolres Blora, serta para petani.

Bupati Blora Arief Rohman dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak terhadap sektor pertanian di wilayahnya.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Blora dan seluruh masyarakat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Panglima Kopassus, Pak Dirut Bulog, dan Pak Dirjen yang berkenan hadir di Blora," ucapnya.

Dia mengungkapkan Blora merupakan daerah basis pertanian dan peternakan dengan produksi jagung terbesar kedua di Jawa Tengah.