JPNN.com » Ekonomi » Makro » BULOG Gaspol Salurkan Bantuan Pangan dan Gelar GPM Secara Serentak di Papua

BULOG Gaspol Salurkan Bantuan Pangan dan Gelar GPM Secara Serentak di Papua

BULOG Gaspol Salurkan Bantuan Pangan dan Gelar GPM Secara Serentak di Papua
Perum BULOG menyambut HUT ke-80 Kemerdekaan RI menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di Papua. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama TNI/Polri dan pemerintah daerah. Foto: Dokumentasi Bulog

jpnn.com, WAMENA - Perum BULOG dalam menyambut HUT ke-80 Kemerdekaan RI bersama TNI/Polri dan pemerintah daerah di Papua Pegunungan dan Papua Selatan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak.

Program ini bertujuan menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan memastikan penyaluran bantuan pangan (Banpang) tepat sasaran.

Di Papua Pegunungan, GPM dilaksanakan di sejumlah titik strategis di Jayawijaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Yalimo, dan Puncak Jaya.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan dukungan Kodim 1702 Jayawijaya, Polres Jayawijaya, Polres Tolikara, Polres Lanny Jaya, dan Kodim Lanny Jaya.

BULOG menyiapkan beras SPHP dengan harga eceran tertinggi Rp 13.500/kg, gula pasir, dan minyak goreng dengan total stok lebih dari 30 ton.

Pemimpin BULOG Cabang Wamena Stephanus Kurniawan menyampaikan penyaluran Banpang dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) alokasi Juni–Juli 2025 telah mencapai 100 persen atau sebesar 2.670 ton.

BULOG bersama TNI/Polri dan pemerintah daerah menyalurkan bantuan pangan dan menggelar GPM secara serentak di Papua

