BULOG Gaspol Salurkan Bantuan Pangan dan Gelar GPM Secara Serentak di Papua
jpnn.com, WAMENA - Perum BULOG dalam menyambut HUT ke-80 Kemerdekaan RI bersama TNI/Polri dan pemerintah daerah di Papua Pegunungan dan Papua Selatan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak.
Program ini bertujuan menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan memastikan penyaluran bantuan pangan (Banpang) tepat sasaran.
Di Papua Pegunungan, GPM dilaksanakan di sejumlah titik strategis di Jayawijaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Yalimo, dan Puncak Jaya.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan dukungan Kodim 1702 Jayawijaya, Polres Jayawijaya, Polres Tolikara, Polres Lanny Jaya, dan Kodim Lanny Jaya.
BULOG menyiapkan beras SPHP dengan harga eceran tertinggi Rp 13.500/kg, gula pasir, dan minyak goreng dengan total stok lebih dari 30 ton.
Pemimpin BULOG Cabang Wamena Stephanus Kurniawan menyampaikan penyaluran Banpang dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) alokasi Juni–Juli 2025 telah mencapai 100 persen atau sebesar 2.670 ton.
BULOG bersama TNI/Polri dan pemerintah daerah menyalurkan bantuan pangan dan menggelar GPM secara serentak di Papua
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bersama Satgas Merah Putih, BAZNAS salurkan 800 Ton untuk Gaza
- Menstabilkan Harga Pangan, Bulog Jabar Mendistribusikan 69 Ribu Ton Beras SPHP
- Satgas Pemberantasan Penyelundupan Gagalkan Masuknya Ribuan Koli Barang Ilegal di Jambi
- Bulog Peduli Gizi, Langkah Nyata Atasi Masalah Stunting di Kabupaten Tegal
- Gerakan Pangan Murah, Polda Jabar Bantu Warga Beli Beras dengan Harga Terjangkau
- Begini Respons Bawaslu soal Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Polri di PSU Papua