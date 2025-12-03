menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » BULOG Gerak Cepat Tangani Bencana di Sumatra, Direksi Turun Langsung Salurkan Bantuan

BULOG Gerak Cepat Tangani Bencana di Sumatra, Direksi Turun Langsung Salurkan Bantuan

BULOG Gerak Cepat Tangani Bencana di Sumatra, Direksi Turun Langsung Salurkan Bantuan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Direktur Utama BULOG Ahmad Rizal Ramdhani memimpin langsung koordinasi penanganan bencana di Sumatra Barat (Sumbar), Sumatra Utara (Sumut), dan Aceh, sekaligus memastikan seluruh jajaran BULOG bekerja optimal dalam mendukung pemerintah daerah setempat. Foto: Dokumentasi BULOG

jpnn.com, SUMATERA BARAT - Perum BULOG bergerak cepat dalam merespons bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.

Untuk memastikan seluruh bantuan tersalurkan dengan baik serta menjamin ketersediaan stok beras bagi masyarakat terdampak, jajaran direksi BULOG turun langsung ke lapangan sejak hari pertama masa tanggap darurat.

BULOG Gerak Cepat Tangani Bencana di Sumatra, Direksi Turun Langsung Salurkan Bantuan

Baca Juga:

Direktur Utama BULOG Ahmad Rizal Ramdhani memimpin langsung koordinasi penanganan bencana di Sumatra Barat (Sumbar), Sumatra Utara (Sumut), dan Aceh, sekaligus memastikan seluruh jajaran BULOG bekerja optimal dalam mendukung pemerintah daerah setempat.

Selain mengecek kondisi stok, Dirut BULOG secara langsung ikut membantu proses distribusi bantuan serta menyapa masyarakat terdampak untuk memberikan penguatan moral di tengah situasi sulit.

Dalam rangka mempercepat penanganan di tiga provinsi tersebut, Dirut BULOG melakukan pembagian tugas lapangan bagi direksi sekaligus sebagai penanggung jawab kelancaran penyaluran di daerah tersebut.

Baca Juga:

Direktur Pengadaan Perum BULOG Prihasto Setyanto fokus penanganan di Aceh.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG Andi Afdal fokus penanganan di Sumbar.

Jajaran direksi BULOG turun langsung ke lapangan sejak hari pertama masa tanggap darurat untuk

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI