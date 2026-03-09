menu
BULOG Imbau Warga Jangan Panic Buying, Stok Beras & Minyak Goreng Aman hingga Akhir Tahun
Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau stok beras di Gudang BULOG. Foto: Dokumentasi BULOG

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani memastikan ketersediaan stok pangan pokok, khususnya beras dan minyak goreng dalam kondisi sangat aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun.

Karena itu, dia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan (panic buying), termasuk dalam menghadapi momentum hari besar keagamaan maupun dinamika situasi geopolitik global.

Rizal dalam keterangannya pada Senin (9/3) menyampaikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikuasai Perum BULOG mencapai 3,74 juta ton per hari ini.

Jumlah tersebut diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan kegiatan penyerapan gabah dan beras dalam negeri yang tengah berlangsung di semua daerah.

“Stok beras yang dikuasai BULOG saat ini berada pada level yang sangat kuat, yakni sekitar 3,74 juta ton," kata Rizal.

Dia mengatakan dengan adanya panen di berbagai daerah serta upaya penyerapan yang terus dilakukan, pihak BULOG memproyeksikan stok tersebut akan meningkat.

Dirut BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani memastikan ketersediaan beras dan minyak goreng dalam kondisi aman dan terjamin hingga akhir tahun

