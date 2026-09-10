BULOG-Kemenko Pangan Bagikan 7.542 Ton Beras, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran di Kediri

jpnn.com, KEDIRI - Pemerintah bersama Perum BULOG membagikan bantuan pangan beras kepada masyarakat di Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Pembagian sembako itu untuk memperkuat kehadiran negara dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat melalui percepatan penyaluran.

Dalam penyaluran Bantuan Pangan Beras alokasi Juli–September 2026 di Kabupaten Kediri, pemerintah menyiapkan bantuan kepada 251.412 Penerima Bantuan Pangan (PBP) dengan total beras sebesar 7.542.360 kilogram atau 7.542 ton.

Penyaluran di Kediri merupakan bagian dari program Bantuan Pangan Beras di Jawa Timur yang memiliki alokasi sebanyak 5.690.353 PBP dengan total 170.710.590 kilogram atau 170 ribu ton beras.

Untuk wilayah Kecamatan Ngasem, bantuan diberikan kepada 6.404 PBP dengan total 192.120 kilogram, termasuk Desa Gogorante sebanyak 400 PBP dengan total 12.000 kilogram atau 12 ton beras.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah terus mempercepat penyaluran Bantuan Pangan Beras di Jawa Timur agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Menurutnya, penyaluran alokasi Juli–September 2026 menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu meringankan kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bantuan pangan ini benar-benar sampai kepada masyarakat. Untuk alokasi Juli, Agustus, dan September, masyarakat penerima mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram setiap bulan atau 30 kilogram sekaligus untuk tiga bulan,” ujar Zulkifli Hasan.