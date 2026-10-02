BULOG & Komisi IV DPR RI Sidak Pasar Induk Cipinang, Stok Berlimpah, Harga Aman

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG bersama Komisi IV DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta, untuk memastikan secara langsung kondisi ketersediaan, pasokan, kualitas, dan harga beras di salah satu barometer perdagangan beras terbesar nasional.

Hasil pemantauan menunjukkan stok beras tersedia dalam jumlah melimpah, arus pasokan berjalan lancar, serta harga di tingkat pasar terpantau terkendali dengan beragam pilihan kualitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi kesinambungan pasokan beras nasional.

Dari pengecekan langsung ke sejumlah kios dan gudang pedagang, stok beras terlihat tersedia dalam jumlah memadai dengan perputaran yang baik.

Pasokan juga terus mengalir dari berbagai sentra produksi, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ketersediaan yang kuat di Pasar Induk Cipinang menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran distribusi beras menuju pengecer hingga akhirnya sampai kepada masyarakat dengan harga yang tetap terjangkau.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi, S.E. beserta Anggota Komisi IV DPR RI, Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (PERPADI), Satgas Pangan Polri, serta jajaran Direksi Perum BULOG. Peninjauan dilakukan dengan melihat langsung kondisi kios dan gudang distributor sekaligus berdialog dengan para pedagang untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pasokan dan dinamika perdagangan beras di lapangan.

Dalam menjaga kesinambungan pasokan tersebut, BULOG terus memperkuat perannya dalam memenuhi kebutuhan beras medium maupun premium di berbagai kanal distribusi lainnya.