BULOG Komitmen Fasilitasi Penyaluran Hasil Panen Petani Tebu Blora ke Pabrik Gula di Jateng
jpnn.com, BLORA - Perum BULOG menegaskan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan petani tebu di Kabupaten Blora.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui langkah nyata membantu penyaluran hasil panen tebu masyarakat ke pabrik gula milik PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang tersebar di wilayah Jawa Tengah.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya BULOG dalam memperkuat ekosistem pangan nasional sekaligus memastikan hasil panen petani terserap secara optimal oleh industri pengolahan gula dalam negeri.
Direktur Utama Perum BULOG Dr. Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangannya menyampaikan BULOG siap berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan petani dengan kapasitas industri gula nasional.
“Kami berkomitmen hadir di tengah petani, termasuk di Blora, untuk memastikan hasil panen tebu mereka dapat tersalurkan dengan baik ke pabrik gula, sehingga memberikan nilai tambah dan kepastian pasar bagi petani,” ujar Rizal dalam keterangannya, Kamis (2/4).
Komitmen ini juga menjadi respons konstruktif atas dinamika yang berkembang di lapangan, termasuk adanya aksi penyampaian aspirasi oleh sebagian petani tebu di Blora.
