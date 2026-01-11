menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Bulog Lipatgandakan Stok Pangan Korban Banjir Sumatra, Optimalkan Penyaluran

Bulog Lipatgandakan Stok Pangan Korban Banjir Sumatra, Optimalkan Penyaluran

Bulog Lipatgandakan Stok Pangan Korban Banjir Sumatra, Optimalkan Penyaluran
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur, baru-baru ini. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Perum Bulog memastikan penyaluran bantuan pangan penanggulangan dampak bencana banjir yang melanda wilayah Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berjalan optimal.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan pihaknya telah bergerak cepat menyalurkan bantuan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Prioritas utama distribusi pangan ditujukan kepada wilayah-wilayah yang mengalami dampak paling parah dan sulit dijangkau.

Baca Juga:

Rizal memastikan seluruh sumber daya dikerahkan agar bantuan sampai tepat sasaran.

"Bulog dalam hal ini memberikan bantuan semaksimal mungkin sesuai dengan arahan Bapak Presiden, yaitu diprioritaskan kepada daerah-daerah yang betul-betul terisolir yang pertama," ujar Rizal di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur, baru-baru ini.

Selain daerah terisolir, Bulog juga menetapkan dua prioritas lain dalam penyaluran ini.

Baca Juga:

Prioritas tersebut mencakup daerah yang benar-benar membutuhkan bantuan mendesak serta wilayah terpapar dampak bencana secara langsung.

Strategi penyaluran logistik tidak hanya berfokus pada kecepatan, tetapi juga pada kuantitas ketersediaan stok di lapangan.

Perum Bulog memastikan penyaluran bantuan pangan penanggulangan dampak bencana banjir di Aceh-Sumatra berjalan optimal.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI