BULOG Luncurkan Kemasan Baru Beras SPHP, Tandai 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

jpnn.com, BANTUL - Perum BULOG memperkenalkan wajah baru beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Medium melalui peluncuran kemasan dengan identitas 'Beras Kita Medium' di Balai Kalurahan Potorono, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (20/10).

Peluncuran yang bertepatan dengan momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menjadi langkah strategis BULOG dalam memperkuat identitas produk pangan pemerintah sekaligus menghadirkan beras berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Kehadiran kemasan baru Beras Kita Medium menjadi bagian dari komitmen BULOG dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan, menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan pemerintah.

Dengan tampilan yang lebih segar dan identitas yang semakin dekat dengan keluarga Indonesia, beras SPHP diharapkan semakin mudah dikenali dan menjadi pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Peluncuran tersebut dihadiri Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto, Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., Direktur Pemasaran Perum BULOG Rahmanto Amin Jatmiko, Sekretaris Perusahaan Perum BULOG, Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Yogyakarta beserta jajaran, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bantul.

Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan sinergi dalam mendukung keberlanjutan program pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kami melihat komitmen yang kuat untuk terus memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan Indonesia," kata Titiek.