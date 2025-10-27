BULOG Marauke & Bombana Optimalkan Penyerapan Gabah dan Beras dari Petani
jpnn.com, MERAUKE - BULOG menanggapi adanya info gabah petani yang tidak terserap di Desa Pombula Jaya, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
BULOG Cabang Bombana Kanwil Sultra bersama jajaran langsung turun ke lapangan untuk menyerap gabah petani.
"Kondisi tersebut terjadi akibat panen yang berlangsung serentak sehingga beberapa penggilingan mengalami kelebihan kapasitas," ujar Aang Fahri, Pemimpin BULOG Cabang Bombana.
BULOG Cabang Bombana melakukan langkah cepat dengan menyerap seluruh gabah yang menumpuk, menyisakan sekitar 20 ton yang prosesnya sedang dialihkan ke mitra penggilingan makloon.
Tindakan cepat itu memastikan gabah petani tidak rusak dan tetap terserap dengan harga sesuai ketentuan pemerintah, sekaligus menjaga stabilitas pasokan, dan harga di tingkat petani.
Senada, BULOG Cabang Merauke menegaskan komitmennya untuk terus menyerap hasil panen petani.
Terlebih Kabupaten Merauke merupakan salah satu lumbung pangan utama di kawasan timur Indonesia.
