BULOG Mempererat Silaturahmi Lintas Generasi Lewat Sarasehan Hari Pahlawan 2026

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG memperingati Hari Pahlawan 2026 dengan menggelar Silaturahmi dan Sarasehan yang mempertemukan jajaran pimpinan, para mantan direktur utama, pensiunan, serta mitra strategis dari berbagai unsur di Kompleks Pergudangan Sunter, Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten, Selasa (10/11).

Kegiatan yang mengusung semangat 'Merawat Warisan, Melanjutkan Pengabdian untuk Swasembada Pangan' ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan lintas generasi, mengenang perjalanan panjang pengabdian BULOG, sekaligus memperkuat kebersamaan dan komitmen dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani S.Sos., S.H., M.Han. beserta jajaran direksi, serta dua mantan Dirut BULOG, yakni Mustafa Abubakar yang menjabat pada periode 2007–2009 dan Sutarto Alimoeso pada periode 2009–2014.

Kehadiran para tokoh dan keluarga besar BULOG lintas generasi menghadirkan suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan, sekaligus membuka ruang untuk berbagi pengalaman, mengenang perjalanan organisasi, serta mempererat hubungan antara para pendahulu dan generasi penerus BULOG.

Melalui forum sarasehan, berbagai pengalaman, pemikiran, dan pandangan strategis mengenai pengelolaan cadangan pangan pemerintah, penguatan penyerapan produksi dalam negeri, stabilisasi pasokan dan harga beras, hingga pengembangan ekosistem perberasan nasional menjadi bagian dari refleksi bersama.

Pertemuan ini sekaligus menegaskan pentingnya kesinambungan kepemimpinan dan kolaborasi antargenerasi dalam memperkuat peran BULOG sebagai operator pangan pemerintah yang adaptif, tangguh, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa momentum Hari Pahlawan tidak hanya menjadi kesempatan untuk mengenang jasa para pejuang bangsa, tetapi juga untuk memberikan penghormatan kepada para pendahulu yang telah meletakkan fondasi pengabdian BULOG dalam menjaga pangan Indonesia.