BULOG Memperkuat Kolaborasi untuk Menjamin Penyerapan Tebu Petani Blora

jpnn.com, BLORA - Perum BULOG terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keberlangsungan ekosistem pergulaan nasional, khususnya bagi petani tebu di Kabupaten Blora.

Melalui PT Gendhis Multi Manis (PT GMM), BULOG mengambil berbagai langkah konkret untuk memastikan hasil panen petani tetap memiliki kepastian penyerapan selama proses pemulihan operasional pabrik berlangsung.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, PT GMM bersama Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPC APTRI) Kabupaten Blora melakukan benchmarking dan penjajakan kerja sama dengan PT Wahana Gula Investama (WGI) Tegal pada 27 Juli 2026.

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Kegiatan tersebut diikuti jajaran manajemen PT GMM dan pengurus APTRI Blora guna membahas peluang kemitraan dalam penyerapan tebu petani.

Penjajakan kerja sama tersebut merupakan langkah nyata untuk menghadirkan alternatif penyerapan tebu sehingga hasil panen petani tetap tersalurkan, produktivitas usaha tani tetap terjaga, serta aktivitas ekonomi masyarakat sekitar tetap berjalan.

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Di sisi lain, PT GMM saat ini tengah memfinalisasi kajian teknis sebagai dasar pelaksanaan pemulihan operasional pabrik.

Perum BULOG selaku pemegang saham memastikan seluruh proses dilakukan secara cermat, terukur, dan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), sehingga operasional PT GMM dapat kembali berjalan secara optimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.