BULOG Menggelontorkan Beras Premium ke Ritel Modern di Kota Besar Seluruh Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG terus memperkuat ketersediaan beras premium di pasar konsumen dengan menggelontorkannya melalui jaringan ritel modern.
Penyaluran ini diarahkan untuk memastikan masyarakat di berbagai kota besar dan wilayah perkotaan dapat memperoleh beras premium dengan mudah.
Distribusi Beras Premium BULOG sudah menjangkau kota-kota besar seperti Jakarta, Makassar, Surabaya, Sidoarjo, Bojonegoro, Semarang, Klaten, Solo, Salatiga, Bandung, Karawang, Subang, dan Kupang.
Selanjutnya, BULOG juga akan terus memperluas pasokan beras premium ini ke berbagai kota di seluruh Indonesia.
Penguatan pasokan melalui ritel modern ini menjadi bagian dari strategi BULOG untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk beras premium BULOG sekaligus memastikan ketersediaan beras di berbagai kanal distribusi, terutama di wilayah dengan tingkat kebutuhan konsumsi yang tinggi.
Berdasarkan data alokasi penyaluran, BULOG menyiapkan pasokan Beras Premium hingga 75 ribu ton per bulan untuk sejumlah jaringan ritel modern.
Ritel modern menjadi salah satu kanal penting untuk memastikan produk Beras Premium BULOG dapat tersedia lebih dekat dengan masyarakat
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