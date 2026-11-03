BULOG Pastikan 4,6 Juta Ton Cadangan Beras Pemerintah Terjaga Mutunya Jelang Akhir Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG memastikan stok beras sebesar 4,6 juta ton yang tersimpan di jaringan gudang di seluruh Indonesia terjaga mutunya menjelang akhir tahun.

Stok tersebut tersimpan di gudang berkapasitas total 6,7 juta ton, dengan tingkat keterisian sekitar 70 persen.

BULOG masih memiliki sisa ruang simpan 2 juta ton untuk menyerap hasil panen petani dan menjaga kesiapan penyaluran.

Kapasitas gudang tersebut terdiri atas gudang operasional 3,2 juta ton dan gudang sewa/filial 3,5 juta ton.

Dengan jaringan sebesar itu, BULOG menjaga kesiapan stok untuk kebutuhan penyaluran, termasuk menghadapi peningkatan permintaan pangan pada periode Natal dan Tahun Baru.

Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han. menegaskan besarnya stok harus diiringi kualitas yang terjaga.

"Stok yang besar tidak berarti apa-apa jika mutunya tidak terjaga. Di balik setiap karung beras ada jerih payah petani dan amanah masyarakat," tegas Ahmad Rizal Ramdhani.

Karena itu, lanjutnya, setiap tahapan dari penerimaan, penyimpanan, hingga penyaluran, harus dijalankan dengan disiplin, jujur, dan penuh tanggung jawab.