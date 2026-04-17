BULOG Pastikan Harga Minyakita Stabil & Stok Berlimpah, Warga Jangan Panic Buying

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG menegaskan pasokan dan harga minyak goreng Minyakita di lapangan tetap dalam keadaan stabil dan terkendali.

Ketersediaan Minyakita dipastikan mencukupi dan terdistribusi secara luas di berbagai wilayah.

Baca Juga: Dirut BULOG Sidak ke Sejumlah Pasar di Jakarta Pastikan Stok Minyakita Aman

Direktur Utama Perum BULOG Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan BULOG telah melakukan langkah-langkah strategis dalam merespons peningkatan permintaan Minyakita melalui optimalisasi stok, percepatan distribusi, serta penguatan koordinasi dengan produsen, distributor, dan pemerintah daerah.

Seluruh rantai pasok dijaga agar tetap efisien dan tepat sasaran, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: BULOG Mempercepat Penyaluran Bantuan Pangan ke Wilayah Kepulauan Setelah Idulfitri

“BULOG memastikan Minyakita tersedia dengan harga yang wajar dan pasokan yang cukup," tegas Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangannya, Jumat (17/4).