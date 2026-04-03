BULOG Pastikan Serap Tebu Petani Blora Lewat PT GMM Sesuai Harga Pemerintah
jpnn.com, BLORA - Direktur Utama Perum BULOG Dr. Ahmad Rizal Ramdhani melakukan kunjungan kerja ke PT Gendhis Multi Manis (GMM) di Blora pada Jum'at (3/4).
Dalam kesempatan itu, Rizal bertemu langsung dengan tokoh masyarakat dan petani tebu di Kabupaten Blora sebagai upaya BULOG dalam merespons aspirasi petani terkait kepastian penyerapan hasil panen tebu 2026.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana kondusif dan penuh semangat musyawarah tersebut mempertemukan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat serta petani.
Dialog berjalan terbuka dengan tujuan mencari solusi terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.
Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa komunikasi intensif telah dilakukan sejak pagi hari bersama sejumlah tokoh masyarakat, hingga akhirnya disampaikan secara langsung kepada masyarakat pada sore hari sebagai bentuk transparansi dan kepastian kebijakan.
“Tadi pagi kami sudah bertemu dengan Pak Noto dan Pak Bambang selaku tokoh masyarakat. Sore ini kami sampaikan langsung kepada masyarakat petani tebu untuk memberikan kepastian,” ungkap Rizal.
Dalam kesempatan tersebut, BULOG memastikan hasil panen tebu petani Blora yang akan berlangsung mulai bulan Mei 2026 akan diserap melalui PT GMM dengan mengacu pada harga pemerintah tahun 2026.
Dirut BULOG Ahmad Rizal Ramdhani bertemu langsung dengan tokoh masyarakat dan petani tebu di Kabupaten Blora
